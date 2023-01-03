Меган Маркл планирует издать собственные мемуары

Принц Гарри вместе с супругой Меган Марк покинули королевскую семью, но решили с помощью документального фильма, вышедшего недавно, приоткрыть детали своих отношений, а также сделать акцент на определенной фазе отношений членов королевской семьи. И эта кинолента уже наделала немало шума, но герцоги Сассекские решили этим не ограничиваться. Принц Гарри, а вслед за ним и Меган Маркл, выпустят по автобиографической книге. Об этом пишет Daily Mail.

В этом месяце должны выйти мемуары принца Гарри и за автобиографию, которая называется «Запасной», он уже получил аванс в размере 20 млн долларов. Предполагается, что книга Меган Маркл будет не менее популярной и знаменитость также за откровения получит внушительную сумму.

Как говорят эксперты, книга герцогини Сассекской не принесет слишком большого вреда королю Карлу III, в большей степени она будет направлена на критику принца Уильяма. Некоторые источники утверждают, что после откровений Меган братья Гарри и Уильям не смогут помириться. Не исключено, что много интересного Меган может написать и про принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон.

«Курсор» писал ранее, что в конце каждого года журналисты подсчитывают, сколько денег члены королевской семьи потратили на свой гардероб, ведь каждый их выход на публику пристально оценивали. И несмотря на то, что Меган Маркл уже не входит в семью, ее расходы на наряды и аксессуары также стали известны.

Еще мы писали, что бывшая герцогиня Сассекская Меган Маркл появилась на обложке журнала Variety и рассказала в интервью о своей жизни.