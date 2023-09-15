Мексиканский рэпер хирургически имплантировал золотые цепи в свою голову вместо волос - фото стало вирусным

Мексиканский рэпер Дэн Сур наделал много шума в сети.

Мексиканский рэпер Дэн Сур вызвал ажиотаж в Твиттере после того, как популярный аккаунт Daily Loud опубликовал с ним фото, написав, что ему хирургическим путем вживили золотые цепочки в кожу головы.

Твит просмотрели более 15 млн раз. Кроме того. он собрал тысячи репостов, комментариев и десятки тысяч лайков.

Стоит отметить, что рэпер совершил этот поступок еще в 2021 году, и вот, спустя два года, его фото снова «завирусилось».

Парень заявил в 2021 году, что он «первый рэпер в истории человечества», который использует в качестве «волос» набор золотых цепочек, свисающих с крючков, вживленных в его кожу головы. По данным Caracol TV, Дэн Сур перенес операцию в апреле 2021 года. Однако до сих пор неизвестно, сколько потратил рэпер, чтобы получить эти золотые «локоны».

Дэн Сур не хотел красить волосы или наращивать их. Он сказал, что ему захотелось сделать «что-то другое».

«Это открывает легкий путь для бактерий между внешним миром и внутренним телом. В данном случае это кость, покрывающая мозг. Кроме того, меня беспокоит вес, который выдерживают эти крючки, — рассказал Yahoo Life пластический хирург доктор Фрэнк Агулло. — Вес или любой случайный рывок за золотую ленту может привести к смещению имплантата и даже к перелому черепа».

Курсор писал, что известная певица пожаловалась на неудачную пластическую операцию: хирург киркорова изуродовал.