Мэр города в Мексике женился на самке аллигатора

Мэр города не только танцевал с аллигатором, но даже целовал рептилию в морду. При этом челюсти аллигатора были перевязаны для безопасности.

Мэр города Сан-Педро-Уамелула Виктор Уго Соса решил жениться на самке аллигатора. Животное он называет Маленькая принцесса. Во время свадьбы рептилию было решено нарядить в платье. Церемония была проведена согласно всем правилам и традициям.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Виктор Соса танцевал со своей «невестой» и даже целовал ее в морду. Чтобы мужчине был в безопасности, челюсти аллигатора перевязали.

Важно, что такая свадьба – это старая традиция, в рамках которой аллигатор символизирует Мать-землю, а брак с человеком означает единение с божественным. Жители города надеются, что поступок мэра принесет им дожди, а значит рыбу и еду на стол.

Интересно то, что мэры города еще с XVIII века женятся на аллигаторах. Это происходит практически каждый год.

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