Правительство Великобритании обяжет соцсети бороться с антисемитизмом

Компаниям грозит штраф в размере до 10% от их годового дохода.

В правительстве Великобритании предложили новый закон, который позволит компаниям, работающим в социальных сетях, удалять различные формы антисемитизма со своих платформ.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Законодательство не только будет направлено против незаконных разжигающих ненависть высказываний на платформах, но и обяжет технические фирмы устранять нюансы антисемитизма, которые часто выходят за рамки их собственных правил.

Министр культуры Великобритании Мишель Донелан утверждает, что компании, работающие в соцсетях, «позволяют процветать ненависти, зная, что это стимулирует клики и вовлеченность». Чиновник обвинил их в том, что они отдают «приоритет прибыли над людьми».

29 ноября Донелан объявила о принятии закона, который обязывает соцсети соблюдать «букву» в отношении ненависти в Интернете. В предложении содержатся два новых закона.

Так, речь идет об антисемитизме, который уже является незаконным, но все равно появляется на просторах соцсетей. Также компании заставят удалять контент, который не является незаконным, но нарушает их собственные условия.

По словам министра, это будет преследовать «более тонкие формы антисемитизма, такие как теории заговора и оскорбительные сравнения». Если технологическая компания не удалят такой контент, ей грозит штраф в размере до 10% от их годового дохода, и она должна будет сообщить пользователям, что она виновата ‒ часть «положения об имени и позоре», запрошенного еврейскими организациями.

«Согласно моим изменениям в законопроекте, положения и условия, установленные платформами в отношении антисемитизма, должны будут соблюдаться буквально. Им больше не будет позволено относиться к одним слоям общества иначе, чем к другим», ‒ заявила Донелан.

Ранее в Шотландии отменили фестиваль неонацистской музыки.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу раскритиковал Трампа из-за встречи с антисемитами.

Помимо этого Ванкувере приняли определение антисемитизма IHRA.