Мэр Тель-Авива ответил на обвинения после скандального заявления о «кровопролитии»

Рон Хульдаи, мэр Тель-Авива, попытался защитить себя от обвинений в подстрекательстве к насилию после интервью, которое он дал новостям 13 канала в понедельник. Тогда он заявил, что «если страна становится диктатурой посредством демократического процесса, она будет восстановлена как демократия только через кровопролитие».
Сегодня Хулдай дал еще одно интервью радио 103FM, где объяснил свое вчерашнее заявление.
«Всю свою жизнь я воздерживался от насилия, предотвращал насилие, никогда не применял насилие, кроме как на войне [для сохранения] свободы Израиля, — сказал он. — Я никогда не проповедовал насилие, но теперь у меня не было выбора. Я должен был выступить с предупреждением для тех, кто хочет создать иную реальность и превратить страну в диктатуру. Вчера был поднят черный флаг над законом, в котором говорится, что судьи будут выбраны политиками. У меня, как у демократа, душа взывает о правах человека».
«Я очень четко сказал то, что сказал, чтобы предупредить о том, что, как показывала нам история, в тот момент, когда все дойдет до стадии тирании, пути вперед уже не будет, — продолжил Хулдай. — Я не тот человек, который подстрекает к насилию. Наоборот, я хочу предотвратить насилие. Это факт, что они не согласились остановить принятие закона, несмотря на предложенный президентом компромисс. Это просто свидетельствует о том, что они действительно хотят двигаться к диктатуре. Понятно, что никакого подстрекательства от меня не было».
Хулдай добавил: «Те, кто делает это, хотят представить мои слова как подстрекательство. Вы должны попытаться понять меня; я проповедую не подстрекательство или кровопролитие, а сотрудничество. Я стал подстрекателем? Это они превращают страну в галахическую диктатуру».
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