Мэр Тель-Авива ответил на обвинения после скандального заявления о «кровопролитии»

Рон Хульдаи, мэр Тель-Авива, попытался защитить себя от обвинений в подстрекательстве к насилию после интервью, которое он дал новостям 13 канала в понедельник. Тогда он заявил, что «если страна становится диктатурой посредством демократического процесса, она будет восстановлена ​​как демократия только через кровопролитие».

Сегодня Хулдай дал еще одно интервью радио 103FM, где объяснил свое вчерашнее заявление.

«Всю свою жизнь я воздерживался от насилия, предотвращал насилие, никогда не применял насилие, кроме как на войне [для сохранения] свободы Израиля, — сказал он. — Я никогда не проповедовал насилие, но теперь у меня не было выбора. Я должен был выступить с предупреждением для тех, кто хочет создать иную реальность и превратить страну в диктатуру. Вчера был поднят черный флаг над законом, в котором говорится, что судьи будут выбраны политиками. У меня, как у демократа, душа взывает о правах человека».

«Я очень четко сказал то, что сказал, чтобы предупредить о том, что, как показывала нам история, в тот момент, когда все дойдет до стадии тирании, пути вперед уже не будет, — продолжил Хулдай. — Я не тот человек, который подстрекает к насилию. Наоборот, я хочу предотвратить насилие. Это факт, что они не согласились остановить принятие закона, несмотря на предложенный президентом компромисс. Это просто свидетельствует о том, что они действительно хотят двигаться к диктатуре. Понятно, что никакого подстрекательства от меня не было».

Хулдай добавил: «Те, кто делает это, хотят представить мои слова как подстрекательство. Вы должны попытаться понять меня; я проповедую не подстрекательство или кровопролитие, а сотрудничество. Я стал подстрекателем? Это они превращают страну в галахическую диктатуру».

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