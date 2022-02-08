Meta может остановить работу Facebook и Instagram в Европе из-за европейских правил хранения данных

Компания Meta может полностью прекратить работу соцсетей Facebook и Instagram в Европе. Причина — спор о месте хранения персональных данных пользователей.

Сообщается, что европейские правила использования данных не позволяют Meta хранить данные европейцев на американских серверах, а возможность обрабатывать пользовательские данные между странами имеет решающее значение для бизнеса компании.

Об этом сообщает издание «Mashable» со ссылкой на ежегодный отчет компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Компания техногигант Meta не смогла заключить новые соглашения об обмене данными, поэтому на данный момент она рассматривает вариант прекращения работы Facebook и Instagram в Европе.

Тем не менее, компания все еще надеется заключить новые соглашения в 2022 году.

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