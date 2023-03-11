Meta планирует создать конкурента Twitter

Компания Facebook «Meta» планирует разработать новую платформу для обмена текстовыми сообщениями, которая может стать конкурентом для Twitter. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Мы считаем, что есть возможность создать отдельное пространство, где создатели и общественные деятели смогут обмениваться своевременными обновлениями о своих интересах», — заявил представитель компании. Хотя представитель Meta не упомянул Twitter, но по мнению CNN, новая децентрализованная платформа …

Компания Facebook «Meta» планирует разработать новую платформу для обмена текстовыми сообщениями, которая может стать конкурентом для Twitter.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Мы считаем, что есть возможность создать отдельное пространство, где создатели и общественные деятели смогут обмениваться своевременными обновлениями о своих интересах», — заявил представитель компании.

Хотя представитель Meta не упомянул Twitter, но по мнению CNN, новая децентрализованная платформа для обмена текстовыми сообщениями может стать серьезным конкурентом для Twitter, который испытывает неудачи под руководством Илона Маска.

Ранее о планах на создание такой платформы сообщали Platformer и MoneyControl. Она будет работать на принципе создания различных серверов или сообществ, каждое из которых будет иметь свои правила, а не на основе одной централизованной платформы, контролируемой Meta. Подобная концепция напоминает Reddit или Discord, однако отличается от того, как функционируют другие платформы Meta.

«Если бы новая платформа Meta была децентрализованной, она могла бы позволить третьим сторонам создавать приложения и функции на платформе, что потенциально дало бы пользователям больше возможностей, чем может создать сама Meta», – говорится в сообщении.

Согласно информации из Platformer, проект под кодовым названием P92 находится на ранней стадии разработки и возглавляется руководителем Instagram Адамом Моссери. Meta отказывается комментировать любую информацию, кроме официального заявления, не давая ответа на вопросы о возможностях и сроках запуска новой платформы.

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