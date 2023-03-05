Между Германией и Польшей возникла напряженность из-за помощи Украине — Bloomberg

Несмотря на единство в поддержке Украины со стороны союзников НАТО, возникшее напряжение между Германией и Польшей может негативно повлиять на сотрудничество по поставке помощи Киеву.

Об этом сообщает «Bloomberg«.

По данным издания, напряженность между Польшей и Германией по поводу поставки вооружения на Украину достигла нового уровня. Несмотря на призывы президента Владимира Зеленского к западным союзникам о поспешной помощи, споры между Германией и Польшей о ракетах, танках и запчастях наращиваются.

Польские лидеры критикуют Германию за промедление с отправкой танков на фронт, обвиняя ее в угрозе передачи бронетехники немецкого производства без одобрения Берлина. Канцлер Олаф Шольц дал зеленый свет на отправку танков Leopard, но поляки утверждают, что Германия не отправила необходимые запчасти. В результате польские лидеры пытаются выполнить свои обязательства, отправив собственные более старые модели Leopard.

«Главная ответственность лежит на Федеративной Республике Германия, главном производителе этих танков. Мы так долго призывали немецкую сторону присоединиться к танковой коалиции и поставить не только танки, но и запчасти», — заявил президент Польши Анджей Дуда.

Согласно источнику, желающему остаться неизвестным, польское правительство считает, что Германия больше заботится о своей конкуренции с Польшей за влияние в международном сообществе в контексте помощи Украине, чем о реальной помощи Киеву в том, что ему нужно.

Кроме того, возобновляются старые обиды: посланник Германии резко ответил на замечания министра обороны Польши Мариуша Блащака в Twitter, что энергетическая политика Германии приводит к тому, что москва получает миллиарды. При этом правительство Шольца убеждено, что напряжение спадет после завершения выборов в стране.

По данным из Берлина, Германия также отвечает на обвинения. Они указывают на то, что Польша пытается передать Украине устаревшее вооружение. В ходе заседания НАТО в Брюсселе министр обороны Германии Борис Писториус назвал запасы польских танков Leopard 2A4 десятилетней давности «недостаточными, чтобы о них можно было говорить, даже если выражаться дипломатично». Он также подчеркнул, что предстоит решить проблему своевременной сборки двух полных батальонов танков Leopard 2, чтобы готовиться к возможному наступлению россии весной.

Хотя вопросы по танкам и оружию вызывают жалобы, официальные лица в Берлине говорят, что в других областях двустороннее сотрудничество идет более гладко. Один высокопоставленный чиновник отметил прочное сотрудничество между Германией и Польшей в области противоракетной системы Patriot, которую Германия передала Польше для поддержки ее ПВО.

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