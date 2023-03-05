Поставки истребителей в Украину: премьер-министр Латвии сделал любопытное заявление

Кариньш также сказал, что «по всей Европе нам нужно намного больше резервистов».

Премьер-министр Латвии заявил, что поставки западными государствами истребителей для поддержки Украины , защищающейся от россии*, — это «всего лишь вопрос времени».

В беседе с немецким новостным журналом Der Spiegel Кришьянис Кариньш сказал, что его собственная страна без колебаний направит в Киев самолеты, «если бы они у нас были».

«Поставка истребителей — это только вопрос времени, — сказал уроженец США Кариньш из правоцентристской партии «Новое единство». — Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители. Если Украине нужны истребители, она должна их получить».

После агрессивной войны россии Латвия впервые с 2007 года решила поддержать обязательную военную службу для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.

В интервью Кариньш указал, что он приветствовал бы аналогичные шаги в других европейских странах.

Он сказал: «По всей Европе нам нужно намного больше резервистов: обученных людей, которых можно отправить в кратчайшие сроки».

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