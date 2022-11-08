Зеленский и путин, скорее всего, примут участие в саммите G20

На саммите G20 15-16 ноября Индонезия намерена обеспечить полное присутствие всех стран-участниц организации, сообщает Bloomberg.

На саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии, могут присутствовать президенты Украины и россии*.

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что участие в саммите G20 подтвердили главы 17 государств, в том числе США и Китая.

«Впервые председательствующая в G20 Индонезия настаивает на полном присутствии стран-участниц, чтобы повысить свой международный авторитет в условиях растущей геополитической напряженности и войны в Украине», — говорится в публикации Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, также примет участие в саммите, но в онлайн-формате. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

«В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу», — сказал Никифоров.

Также в Bloomberg появилась информация, что путин примет участие в саммите G20, «если ситуация позволит», или попросит разрешения присоединиться к саммиту виртуально.

Ранее президент Индонезии писал, что сомневается в приезде российского президента на саммит G20, а Зеленский заявил, что не поедет на саммит, если там будет путин.

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