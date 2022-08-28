Греция навела ракеты в Эгейском море на самолеты Турции

По информации журналистов, это произошло в Эгейском море, где над международными водами летели турецкие самолеты. Военные Греции решили навести на них ракету класса «земля-воздух».

Об этом сообщает CNN Turk.

F-16 успешно выполнили запланированные задачи и благополучно вернулись на места дислокации. Турецкие чиновники заявили, что действия греческой стороны являются враждебными.

Также они упомянули, что обе страны входят в НАТО, а потому из-за этой ситуации Греция нарушила принципы сотрудничества внутри альянса. По их мнению, этот инцидент несовместим с духом союзничества.

Следует отметить, что Греция и Турция являются историческими соперниками на этой части земного шара. На фоне территориальных споров касаемо принадлежности островов в восточной части Эгейского моря между двумя странами произошло обострение.

Лозаннский договор от 1923 года предусматривал, что указанные территории отходят Греции, но Турцию возмутило то, что на этих островах размещена греческая военная инфраструктура. Именно поэтому правительство последней считает, что острова нужно демилитаризовать, что происходит под угрозой их аннексии.

Ранее была озвучена причина, по которой Турция медлит с разрывом дипломатических отношений с рф*.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!