МИД Украины вызвал посла Турции «на ковер»: в чем причина

Украина обратилась к турецкой стороне с запросом о предоставлении официальной информации о грузе, который был перевезен судном «Sparta II» через пролив Босфор.

Министерство иностранных дел Украины выразило послу Турции Ягмуру Ахмету Гюльдере обеспокоенность в связи с имеющейся информацией о перевозке зафрахтованным министерством обороны рф* судном «Sparta II» из Сирии в россию через пролив Босфор зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ-2.

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Отмечается, что посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины по поднятому вопросу.

«Согласно положениям Конвенции о режиме проливов от 20 июля 1936 года указанное судно подпадает под определение военного корабля для целей настоящей Конвенции», — говорится в сообщении.

Кроме того, украинский МИД обратился к турецкой стороне с запросом о предоставлении официальной информации о грузе, который был перевезен судном «Sparta II» через пролив Босфор, а также о мерах, предпринятых Турцией для выполнения положений Конвенции и предотвращения дальнейшей эскалации российско-украинской войны.

«Замминистра выразил надежду, что турецкая сторона будет неукоснительно придерживаться своего решения от 28 февраля 2022 года о закрытии черноморских проливов для российских военных кораблей во время российско-украинской войны в русле последовательной позиции Турецкой Республики по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал Курсор, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Турция не будет спешить в направлении хотя бы частичного разрыва отношений с россией, поскольку ей это не выгодно.

По словам Дждемилева, дело в том, что экономика Турции и россии тесно связаны. Кроме того, в стране наблюдается антиамериканское настроение. Ранее «Курсор» писал о том, что Турция преуменьшает угрозу санкций США из-за своих связей с россией и заявляет, что ей нечего бояться.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!