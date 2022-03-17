Знаменитый украинский музыкант показал жуткое видео из больницы, где спасают детей, попавших под обстрелы рф

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук посетил Запорожье и показал жуткое видео из больницы, где спасают детей, которые попали под обстрел российскими оккупантами во время эвакуации из Мариуполя.

Известный украинский певец Святослав Вакарчук посетил больницу в Запорожье, где врачи героически сражаются за жизни людей, в том числе и малолетних деток, которые попали под обстрелы во время эвакуации в Мариуполе.

Вакарчук также обратился к матерям российских военных и показал, как выглядит последствия российской агресии.



Российские оккупанты беспощадно обстреливают Мариуполь, не пропуская в город гуманитарный конвой и срывая эвакуацию.

Нескольким десяткам машин удалось выбраться из города, однако русские жестоко обстреляли машины.

«Курсор» писал ранее, что ведущая CNN расплакалась во время интервью с украинским солдатом.

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