Если Иран получит ядерное оружие, все ставки сняты — министр Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что соседи Ирана будут действовать, чтобы укрепить свою безопасность, если Тегеран получит ядерное оружие.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что арабские соседи Ирана в Персидском заливе будут действовать, чтобы укрепить свою безопасность, если Тегеран получит ядерное оружие.

Об этом сообщает INN.

«Если Иран получит действующее ядерное оружие, все ставки сняты», — сказал принц Фейсал на конференции по мировой политике в Абу-Даби, когда его спросили о таком сценарии.

«Мы находимся в очень опасном пространстве в регионе… можно ожидать, что государства региона обязательно посмотрят, как они могут обеспечить свою безопасность», — добавил он.

Косвенные американо-иранские переговоры по спасению ядерного соглашения 2015 года между мировыми державами и Ираном зашли в тупик в последние месяцы. В сентябре Иран объявил, что представил свои комментарии к ответу США на проект ЕС по возобновлению ядерной сделки с Ираном 2015 года, но США заявили, что ответ Ирана «совсем не обнадеживает».

Представитель США позже заявил , что усилия по возрождению ядерной сделки с Ираном 2015 года «уперлись в стену» из-за того, что Иран настаивает на прекращении расследований ООН по ядерному надзору.

Хотя Эр-Рияд по-прежнему «скептически» относится к иранской ядерной сделке, принц Фейсал заявил, что поддерживает усилия по возрождению пакта «при условии, что он будет отправной точкой, а не конечной точкой» для более прочного соглашения с Тегераном.

«Признаки прямо сейчас, к сожалению, не очень позитивны. Мы слышим от иранцев, что они не заинтересованы в программе создания ядерного оружия, было бы очень приятно верить в это. Нам нужно больше гарантий на этом уровне», — сказал принц.

Саудовская Аравия, являющаяся региональным противником Ирана, уже давно выступает против попыток Исламской Республики заполучить ядерное оружие.

Во время переговоров между Ираном и мировыми державами по ядерной сделке 2015 года Саудовская Аравия и другие крупные суннитские государства выразили обеспокоенность по поводу сделки, которая позволит Ирану производить ядерное оружие — позиция, которая очень близка к позиции Израиля по этому вопросу. Однако в конечном итоге правительство Саудовской Аравии объявило, что приветствует сделку.

Принц Фейсал ранее заявлял , что его страна примет ядерную сделку с Ираном, если она гарантирует, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие.

Ранее Курсор писал, что еще одна страна G20 ввела санкции против Ирана и россии*. Ограничения стали следствием нарушений прав человека Тегераном и вторжения рф в Украину.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!