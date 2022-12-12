Если Иран получит ядерное оружие, все ставки сняты — министр Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что арабские соседи Ирана в Персидском заливе будут действовать, чтобы укрепить свою безопасность, если Тегеран получит ядерное оружие.
Об этом сообщает INN.
«Если Иран получит действующее ядерное оружие, все ставки сняты», — сказал принц Фейсал на конференции по мировой политике в Абу-Даби, когда его спросили о таком сценарии.
«Мы находимся в очень опасном пространстве в регионе… можно ожидать, что государства региона обязательно посмотрят, как они могут обеспечить свою безопасность», — добавил он.
Косвенные американо-иранские переговоры по спасению ядерного соглашения 2015 года между мировыми державами и Ираном зашли в тупик в последние месяцы. В сентябре Иран объявил, что представил свои комментарии к ответу США на проект ЕС по возобновлению ядерной сделки с Ираном 2015 года, но США заявили, что ответ Ирана «совсем не обнадеживает».
Представитель США позже заявил , что усилия по возрождению ядерной сделки с Ираном 2015 года «уперлись в стену» из-за того, что Иран настаивает на прекращении расследований ООН по ядерному надзору.
Хотя Эр-Рияд по-прежнему «скептически» относится к иранской ядерной сделке, принц Фейсал заявил, что поддерживает усилия по возрождению пакта «при условии, что он будет отправной точкой, а не конечной точкой» для более прочного соглашения с Тегераном.
«Признаки прямо сейчас, к сожалению, не очень позитивны. Мы слышим от иранцев, что они не заинтересованы в программе создания ядерного оружия, было бы очень приятно верить в это. Нам нужно больше гарантий на этом уровне», — сказал принц.
Саудовская Аравия, являющаяся региональным противником Ирана, уже давно выступает против попыток Исламской Республики заполучить ядерное оружие.
Во время переговоров между Ираном и мировыми державами по ядерной сделке 2015 года Саудовская Аравия и другие крупные суннитские государства выразили обеспокоенность по поводу сделки, которая позволит Ирану производить ядерное оружие — позиция, которая очень близка к позиции Израиля по этому вопросу. Однако в конечном итоге правительство Саудовской Аравии объявило, что приветствует сделку.
Принц Фейсал ранее заявлял , что его страна примет ядерную сделку с Ираном, если она гарантирует, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие.
Ранее Курсор писал, что еще одна страна G20 ввела санкции против Ирана и россии*. Ограничения стали следствием нарушений прав человека Тегераном и вторжения рф в Украину.
Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!