Мини-дом: Зеленский показал, где проживает во время войны

Комната Зеленского расположена рядом с его кабинетом.

Глава украинского государства Владимир Зеленский уже год живет в Офисе Президента на Банковой в Киеве.

Журналист Дмитрий Комаров показал комнату Зеленского в Офисе. В частности, его кровать и личное пространство.

На видео видно, что от кабинета Зеленского, где он обычно записывает обращение и принимает решение, до его кровати всего одна дверь. В небольшой комнате есть кровать, умывальник, телевизор, стол и несколько кресел.

Кімната в якій живе Зеленський на Банковій. pic.twitter.com/vNUnxKi6tD — Snobby Cat (@CatSnobby) February 25, 2023

«В целом я здесь живу в Офисе Президента — ред. Уже год», – констатировал украинский лидер.

Из видео также стало известно, что у Владимира Зеленского есть парадный костюм, который он планирует надеть, когда Вооруженные Силы выгонят всех российских окупантов с территорий Украины.

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