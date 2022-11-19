ЦАХАЛ предотвратил контрабанду наркотиков почти на миллион шекелей

Силы Армии обороны Израиля предотвратили очередную контрабанду наркотиков из Египта на сумму 800 тысяч шекелей, которые были переданы сотрудникам полиции.

Об этом сообщает издание Israelhayom.

Ночью солдаты ЦАХАЛа увидели нескольких подозреваемых, которые пытались в районе региональной бригады «Паран» провести наркотики на территорию страны. Но попытка контрабанды была пресечена, в сумке, изъятой военными, находилось около 27 килограммов запрещенных веществ. Их передали в полицию.

«Курсор» писал ранее, что в среду, 16 ноября, стало известно, что сотрудники полиции в Хайфе задержали пять человек, которые подозреваются в контрабанде десятков килограммов кокаина. Среди арестованных оказался отец известного израильского исполнителя.

Еще мы писали, что солдаты ЦАХАЛа предотвратили очередную попытку контрабанды наркотических средств из Египта в Израиль. У контрабандистов было изъято не менее девяти мешков с наркотиками (около 165 кг) на общую сумму почти 4 миллиона шекелей.

Напомним, что израильские силы безопасности предотвратили на египетской границе крупную партию наркотических средств. Контрабандисты, как оказалось, пытались перевезти наркотики, весом около 100 килограмм, стоимость которых составляла 3,5 миллиона шекелей.