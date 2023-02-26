Министр обороны Германии жестко отреагировал на инициативу Китая по войне в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус скептически отреагировал на предложение Китая о прекращении огня в войне на Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус не оценил попытки Китая примирить Украину и рф*.

В сегодняшнем интервью немецкой общественной телерадиокомпании Deutschlandfunk он сказал: «Когда я слышу сообщения, согласно которым Китай может планировать поставки беспилотников-камикадзе в рф* и в то же время он представляет мирный план, то я предлагаю судить о Китае по его действиям, а не по словам».

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон назвал инициативу Китая по Украине «хорошим делом».

Макрон сообщил журналистам, что посетит Китай в начале апреля, отчасти для того, чтобы обратиться к Пекину за помощью в прекращении войны.

Он сказал: «Китай должен помочь нам оказать давление на россию, чтобы она никогда не применила химическое или ядерное оружие».

Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в субботу раскритиковал мирное предложение Китая как «нереальное».

«Если вы претендуете на роль глобального игрока, вы не должны предлагать нереальный план и делать ставку на агрессора, который нарушил международное право и проиграет войну», — заявил Подоляк.

В пятничном заявлении Пекин укрепил свою позицию в отношении того, что Запад ведет к эскалации российско-украинской войны, призвав к мирным переговорам и предотвращению ядерной эскалации. Киев отреагировал на предложение, отметив, что окончание войны должно включать уход рф из Украины.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.