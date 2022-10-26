Россия начинает ядерные учения

Сообщается, что американские официальные лица предполагали о возможном начале ежегодных учений в течение нескольких недель, но только недавно США получили сообщения из россии о том, что они будут проводиться.

и о том, что они будут включать запуски ракет, способных нести ядерное оружие, начиная со среды.

Об этом сообщает CBS News.

В сообщении россии говорится, что во время учений будут осуществляться запуски ракет, способных нести ядерное оружие.

Официальные лица США назвали ежегодные учения «обычными» в это время года, но, тем не менее, они будут проводиться на фоне усиленной российской риторики об использовании ядерного оружия в Украине

Отмечается, что российские ядерные учения Гром обычно предполагают масштабные маневры стратегических ядерных сил, включая запуски боевых ракет.

«россия придерживается своих обязательств по контролю над вооружениями и своих обязательств по прозрачности, предоставляя эти сообщения», — заявил представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.

Российские учения Гром частично совпадают по времени с ядерными учениями НАТО, которые проходят с 17 по 30 октября в северо-западной части Европы. В этих учениях задействованы 14 стран.

В последний раз Россия проводила ядерные учения в феврале, как раз перед вторжением на Украину.

Ранее Курсор писал, что эксперт объяснил, зачем рф запустила фейк о «грязной бомбе» в Украине. Военный обозреватель Денис Попович отметил, что российские оккупанты хотят достичь важной для себя цели.

Курсор сообщал, что в Пентагоне прошел очередной брифинг для СМИ, на котором представитель минобороны США подробно ответил на несколько основных вопросов, связанных с действиями армии рф и попыток военных предводителей россиян раздувать тему с «грязной бомбой».

Курсор писал о совместном заявлении США, Британии и Франции по поводу «грязной бомбы», о которой заявил шойгу. Вчера министр обороны рф сергей шойгу* в телефонных разговорах с коллегами из Турции, США, Великобритании и Франции заявил, что Украина готовится к применению так называемой грязной бомбы.

Аналитики рассказали, зачем россия распространяет фейки о «грязной бомбе». россия*, вероятно, стремилась замедлить или приостановить военную помощь Запада Украине и, возможно, ослабить альянс НАТО.

Такж в Украине прокомментировали истерию шойгу по поводу «грязной бомбы». В МИД Украины заявили, что страна придерживается договора о нераспространении ядерного оружия и считает абсурдными обвинения рф в попытке использовать ядерное оружие, которого в Украине нет и не может быть.

Также наш сайт информировал, что Зеленский считает, что путин готов нанести ядерный удар.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!