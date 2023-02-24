Министр обороны Великобритании рассказал, сколько еще может длиться война в Украине

Согласно последним данным Управления ООН по правам человека (УВКПЧ), после российского вторжения 24 февраля прошлого года по меньшей мере 8000 мирных жителей были убиты и почти 13 300 ранены.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что война в Украине может продлиться еще 12 месяцев.

Министра обороны в беседе с LBC News спросили, может ли война между Украиной и россией* продлиться еще год, и Уоллес сказал: «Я думаю, что да».

«Я думаю, что россия продемонстрировала полное пренебрежение не только к жизням народа Украины, но и к своим собственным солдатам», — сказал он.

«188 000… российских солдат погибли или получили ранения в результате этого катастрофического просчета и агрессии со стороны президента путина», — заявил он.

«И вы знаете, когда кто-то перешел черту и думает, что это нормально поступать так со своим народом, и фактически управляет мясорубкой для армии, я думаю, он не собирается останавливаться», — продолжил он.

Министр обороны заявил, что, когда 97% сил россии уже задействованы, а две трети его танков повреждены, президент россии путин уже потерпел неудачу в своей попытке полностью оккупировать Украину.

«Я думаю, мы видим признаки того, что российская армия не может делать что-либо еще или делать гораздо больше», — сказал он.

«Поэтому я думаю, что его первоначальная цель 24 февраля прошлого года заключалась в том, чтобы захватить восемь основных целей — все крупные города за три недели. Думал захватить Киев за три дня, и все было бы кончено», — отметил министр.

Уоллес добавил: «Его трехдневное наступление превратилось в 365-дневное наступление, и он до сих пор не захватил и не удержал ни одной из его целей».

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.