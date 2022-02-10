Министры обороны США, Японии и Южной Кореи обсудили нарастающую угрозу со стороны КНДР

Министры оборонных ведомств трех стран провели запланированное совещание в связи с обострившейся угрозой и ракетными испытаниями со стороны Северной Кореи.

Министр обороны США Ллойд Остин в ночь на 10 февраля провел телефонные переговоры с коллегами из Южной Кореи и Японии.

Об этом сообщает международное информационное агентство «Reuters» со ссылкой на заявление Пентагона.

Сообщается, что главы военных ведомств обсудили угрозы, исходящие от Северной Кореи.

Поводом для этой беседы стала серия ракетных пусков КНДР в последние недели.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Северная Корея похвасталась ядерным оружием, способным противостоять США.

Северная Корея похвасталась, что она является одной из немногих стран в мире, обладающих ядерным оружием и современными ракетами, и единственной, которая противостоит Соединенным Штатам, «потрясая мир» ракетными испытаниями.

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