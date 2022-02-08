Северная Корея похвасталась ядерным оружием, способным противостоять США

Северная Корея похвасталась, что она является одной из немногих стран в мире, обладающих ядерным оружием и современными ракетами, и единственной, которая противостоит Соединенным Штатам, «потрясая мир» ракетными испытаниями.

Международная напряженность растет из-за недавней серии испытаний баллистических ракет в Северной Корее. В январе было проведено не менее семи пусков девяти ракет, в том числе нового типа «гиперзвуковой ракеты», способной маневрировать на высокой скорости.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Также среди испытаний были первые с 2017 года пуски баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12», способной нанести удар по территориям США в Тихом океане.

«В сегодняшнем мире, где многие страны тратят время на то, чтобы иметь дело с Соединенными Штатами с покорностью и слепым послушанием, только наша страна на этой планете может потрясти мир, выпустив ракету в материковую часть США», — заявило министерство иностранных дел Северной Кореи.

«В мире более 200 стран, но лишь немногие имеют водородные бомбы, межконтинентальные баллистические ракеты и гиперзвуковые ракеты», — говорится в сообщении.

В заявлении упоминается Хвасон-15, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) самой большой дальности, когда-либо испытанная Северной Кореей, а также Hwasong-12, который Северная Корея когда-то угрожала использовать на Гуаме.

Переговоры, направленные на то, чтобы убедить Пхеньян отказаться от своего арсенала или ограничить его в обмен на ослабление санкций, зашли в тупик с 2019 года.

В понедельник Соединенные Штаты призвали Северную Корею отказаться от финансирования своих ядерных и баллистических ракетных программ и уделить первоочередное внимание потребностям своего собственного народа.

Официальные лица США и Южной Кореи опасаются, что пуск ракеты «Хвасон-12» 30 января может стать шагом к полному возобновлению испытаний межконтинентальных баллистических ракет или ядерного оружия Северной Кореи. Северная Корея не проводила ядерных испытаний и не запускала межконтинентальные баллистические ракеты с 2017 года.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Северная Корея расширяет ядерную программу и получает прибыль от кибератак.

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