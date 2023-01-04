Минобороны Великобритании назвало причину больших потерь в армии рф

В Британии также прокомментировали удар по казарме в Макеевке.

Министерство обороны Великобритании опубликовало последний отчет, в котором оно оценивает ход войны а Украине.

Об ударе по Макеевке говорится следующее:

«Здание было полностью разрушено, и, как подтвердили в минобороны россии*, погибло 89 российских военнослужащих. Учитывая масштабы повреждений, существует реальная вероятность того, что рядом с жилыми помещениями хранились боеприпасы, которые взорвались во время удара, вызвав вторичные взрывы. Здание находилось всего в 12,5 км от Авдеевского сектора линии фронта, одного из самых ожесточенных районов конфликта. Российские военные имели опыт небезопасного хранения боеприпасов задолго до нынешней войны, но этот инцидент показывает, как непрофессионализм способствует высокому уровню потерь в россии».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.