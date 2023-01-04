В Украине показали жуткое видео прилета российской ракеты в центре Киева накануне Нового года

Национальный дворец искусств «Украина» показал видео с камер наблюдения во время ракетного удара по центру Киева 31 декабря, в результате которого было повреждено знаменитое здание.

The arts centre Palace Ukraine published a video from surveillance cameras during a rocket attack on the center of #Kyiv on December 31, which damaged the building pic.twitter.com/XgFxVPcly2 — KyivPost (@KyivPost) January 4, 2023

Во дворце собирают средств на восстановление «Украины». Они надеются открыть двери дворца в марте.

Читайте также: в украинской разведке рассказали, зачем рф бережет «Кинжалы».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.