В Украине показали жуткое видео прилета российской ракеты в центре Киева накануне Нового года

11:45, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Прилет ракеты серьезно повредил здание дворца «Украина», однако зрительный зал остался невредимым.

Национальный дворец искусств «Украина» показал видео с камер наблюдения во время ракетного удара по центру Киева 31 декабря, в результате которого было повреждено знаменитое здание.

Во дворце собирают средств на восстановление «Украины». Они надеются открыть двери дворца в марте.

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