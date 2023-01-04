В Украине показали жуткое видео прилета российской ракеты в центре Киева накануне Нового года

Национальный дворец искусств «Украина» показал видео с камер наблюдения во время ракетного удара по центру Киева 31 декабря, в результате которого было повреждено знаменитое здание.
Во дворце собирают средств на восстановление «Украины». Они надеются открыть двери дворца в марте.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.