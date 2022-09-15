Минюст США готов заплатить 10 миллионов долларов за помощь в поимке трех иранских хакеров

Сообщается, что трех иранских хакеров обвиняют в попытке шантажа организаций в Соединенных Штатах, Европе, Иране и Израиле. За помощь в их поимке государство объявило награду в размере 10 миллионов долларов. Злоумышленники, начавшие свою деятельность 2 года назад, по сей день терроризируют пользователей.

Об этом пишут «Новости Израиля».

Трое иранских хакеров, Мансур Ахмади (34 года), Ахмед Хатиби Агдах (45 лет) и Амир Хоссейн Некаин (30 лет), обвиняются в широкомасштабной хакерской деятельности по всему миру, направленной против местных органов власти, коммунальных служб и некоммерческих организаций. Согласно данным США, хакеры живут в Иране и работают на технологические компании, связанные с КСИР.

Они взламывают компьютеры и поражают их вредоносными программами для блокировки доступа к сетям, либо крадут личные данные пользователей и угрожают продать или обнародовать конфиденциальную информацию, если их жертвы не заплатят выкуп в биткойнах.

Ранее «Курсор» писал о том, что украинские хакеры, выдавая себя за красивых женщин, нашли военную базу рф.

Также мы сообщали, что израильские хакеры, связанные с Ираном, заявили о получении доступа к данным почти 10 миллионов израильтян.