Мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном сорвались из-за Макрона

Запланированные на 7 декабря переговоры между Азербайджаном и Арменией находятся на грани срыва из-за позиции французского президента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от мирных переговоров с Арменией в Брюсселе, которые были запланированы на 7 декабря.

Мирные переговоры между Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном должны были пройти в Брюсселе. И там должны были принять участие глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Однако оскорбительные высказывания Макрона вызвали крайне негативную реакцию Азербайджана. Президент Алиев заявил, что Макрон «оскорбил» Баку и не может более быть посредником в переговорах.

Он заявил: «Вчера мой помощник Хикмет Гаджиев рассказал мне, что с ним связались из офиса председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Ему сообщили, что премьер-министр Армении даст согласие на эту встречу только в том случае, если на ней будет присутствовать Макрон. Это означает, что встреча не состоится».

Такое заявление Пашиняна Азербайджан расценивает «как попытку сорвать мирные переговоры». Алиев обосновал свое решение реакцией Франции на недавнее обострение конфликта между его страной и Арменией.

«После встречи в Праге французский президент Макрон раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной», — сказал Алиев.

Лидеры Армении и Азербайджана впервые попытались договориться о размещении с армянской стороны границы наблюдательной миссии Евросоюза. Мандат начал действовать 20 октября и рассчитан на два месяца. За это время стороны планировали достигнуть прогресса в подписании мирного договора.

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