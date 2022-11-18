Историческое событие: Азербайджан откроет посольство в Израиле

Азербайджан должен стать первым государством с мусульманским большинством шиитов, которое откроет посольство в Израиле после одобрения парламентом в пятницу.

Новое посольство, строительство которого началось в прошлом месяце, будет находиться в Тель-Авиве, где у Азербайджана уже есть офис по туризму и торговое представительство. Израиль и Азербайджан поддерживают отношения уже 30 лет, а с 1993 года в Баку находится посольство Израиля.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Уходящий премьер-министр Яир Лапид высоко оценил это решение, назвав Азербайджан «важным партнером Израиля и домом для одной из крупнейших еврейских общин в мусульманском мире».

«Решение об открытии посольства отражает глубину отношений между странами. Этот шаг является плодом усилий израильского правительства по наведению прочных дипломатических мостов с мусульманским миром. Я хочу поблагодарить президента Ильхама Алиева и поздравить азербайджанский народ, который теперь впервые будет представлен в Государстве Израиль», — сказал Лапид.

Отмечается, что решение Баку принято на фоне напряженности в отношениях с Тегераном.

В Иране, где проживает многочисленное азербайджанское меньшинство, государственное телевидение транслировало песню с угрозами Израилю и Азербайджану со словами «Израиль… не копай себе могилу своими руками… Иран заявляет об этом, чтобы Азербайджан знал и понимает… любой, кто неправильно смотрит на Иран, должен быть уничтожен».

Иран и Азербайджан имеют общую границу и уже давно ходят слухи, что Израиль начал тайные операции в Иране из своего северного соседа. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян обвинил Израиль в том, что он «установил свое присутствие в нескольких регионах Азербайджана», что Баку отрицал.

Вскоре после этого Иран устроил вдоль границы военные учения с тысячами солдат. В ответ президент Азербайджана Ильхам Алиев сфотографировался с израильскими дронами-камикадзе Harop, которые производятся в его стране. В последние недели Тегеран провел новые военные учения вблизи своей границы с Азербайджаном.

Президент Ицхак Герцог в начале этого года написал письмо в честь 30-летия отношений между Израилем и Азербайджаном и пригласил Алиева посетить Израиль, и открыть посольство.

В прошлом Азербайджан не решался открыть посольство, отчасти из-за того, что не хотел оттолкнуть другие государства с мусульманским большинством или спровоцировать Иран, но Авраамовы соглашения и сближение между Израилем и Турцией, в которых участвовал Алиев, позволили пересмотреть это решение.

Израиль и Азербайджан имеют тесные отношения в области обороны. Согласно зарубежным СМИ, Иерусалим поставил Баку беспилотники, которые использовались в войне против Армении. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира обнаружил, что 69% импорта вооружений Азербайджаном в 2016-2020 годах приходилось на Израиль, что составляет 17% экспорта вооружений Израиля за этот период. Около 40% нефти, импортируемой в Израиль, поступает из Азербайджана.

Ранее Курсор писал, что Азербайджан намерен открыть посольство в Израиле. Этот вопрос активно обсуждался на переговорах.

Курсор сообщал, что Израиль и Азербайджан подписали двустороннее авиационное соглашение. Оно позволит авиакомпаниям чаще выполнять регулярные пассажирские и грузовые рейсы между странами.