Мирным украинцам власти хотят разрешить огнестрельное оружие — министр обороны

С начала войны в Украине, людям, умеющим пользоваться оружием, раздавали автоматы для самозащиты на тот случай, если российские захватчики успешно пройдут линию обороны, сооруженную украинскими военными.

Согласно мнению министра обороны, население Украины должно иметь право на владение официально зарегистрированным огнестрельным оружием и уметь его использовать. Если каждый совершеннолетний украинец сможет обороняться, то враг будет десять раз думать, стоит ли атаковать страну.

Подробнее об этом информирует liga.net, ссылаясь на интервью с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Министр подчеркнул, что культура посещения тиров должна стать нормой, чтобы жители страны могли научиться правильно обращаться с огнестрельным оружием. Все лица, желающие приобрести оружие, должны пройти проверки у психиатра, нарколога и правоохранительных органов.

Резников считает, что украинцы должны быть готовы к возможным изменениям в правовом поле и поведении нации после победы. Военный сектор безопасности и обороны должен быть мощным, а культура военной профессии должна стать трендом, как в Израиле.

Он также поддерживает идею того, чтобы каждый молодой человек в 18 лет проходил обучение по медицине, стрельбе, окопам и слаженным работам. Каждый год он должен проходить месячные курсы по специализации, чтобы развиваться в выбранном направлении. Резников считает, что в Украине необходимы военные кафедры, хотя возможно, стоит обдумать их специализацию.

Ранее «Курсор» информировал, что россия* избрала новую тактику для войны в Украине. Армия агрессора избрала для себя четыре ключевых направления, на которые будет делать упор в будущем масштабном наступлении.

Напоминаем, что война в Украине отбросила экономику россии на 25 лет назад. Судя по последним данным минфина, после почти года войны путина экономические проблемы, похоже, усугубляются. Цифры отмечают самый большой дефицит бюджета россии за первый месяц года как минимум с 1998 года.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!