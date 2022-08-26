Россия получила сотни беспилотников из Ирана — СМИ

Представители западной разведки заявили, что россия* получила сотни иранских беспилотников, которые можно использовать в войне против Украины, несмотря на предупреждения США Тегерану против этого шага.

Официально не сообщается, начала ли рф запускать беспилотники против украинских целей, но, похоже, беспилотники находятся в рабочем состоянии и готовы к использованию, заявили официальные лица, которые поговорили с Associated Press на условиях анонимности, чтобы обсудить секретные разведывательные данные.

Сообщаемая поставка знаменует собой последний признак более тесного военного сотрудничества между давними союзниками — Ираном и рф, которые также расширяют свои отношения в других секторах, таких как космические программы, авиация и автомобильная промышленность.

В середине августа Революционная гвардия Ирана подтвердила, что проводила совместные с россией учения с беспилотниками на авиабазе Кашан, добавив, что в учениях также принимают участие Беларусь и Армения.

Ранее в этом месяце американский аналитический центр Институт изучения войны процитировал советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, заявившего, что Иран передал россии 46 беспилотников и что украинское правительство уже отметило использование этих беспилотников в бою в Украине.

Ранее Курсор писал о том, что с начала полномасштабного вторжения войск рф на территорию Украины около тысячи детей были убиты или ранены.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!