Россия выводит свои истребители из Крыма — НАТО

По данным Североатлантического альянса, это происходит в связи с участившимися взрывами на российских военных объектах на оккупированном полуострове.

В связи с участившимися взрывами на российских военных объектах в оккупированном Крыму рф начала выводить свои истребители с полуострова.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на секретный отчет НАТО.

Отмечается, что атаки на российские объекты в Крыму, по-видимому, организовали Вооруженные Силы Украины, «которые переходят в партизанское контрнаступление против российских оккупантов».

«Теперь это имеет последствия: российская армия выводит десять своих истребителей, дислоцированных в Крыму, в россию», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в середине августа после взрывов в Крыму на нескольких военных объектах армии рф зафиксирован рекордный суточный трафик на главной транспортной артерии с оккупированного полуострова в россию.

Так, за 15 августа по Керченскому мосту в обе стороны проехали около 38,3 тысячи автомобилей.

Российские СМИ сообщили, что предыдущий рекорд был поставлен в августе 2020 года и составил 37,4 тысячи машин.

Огромные пробки фиксируются в последние дни перед мостом на выезд из Крыма, иногда до 25 км длиной.

Также огромные очереди стоят на вокзале в Симферополе, где толпы людей не могут уехать и в ожидании чуда просто сидят на улицах с сумками.

Ранее Курсор писал о том, что утром 20 августа, в субботу, стало известно о взрывах около штаба флота в Севастополе. Тогда сообщили о поднимающемся дыме над крышей штаба российского флота. Также появились видео с пролетающим беспилотником, который оккупанты тщетно пытались сбить.

Также недавно появилась информация от журналистов, согласно которой США одобрили удар Украины по оккупированному россией Крыму. Дополнительно отметим, что у Зеленского анонсировали уничтожение Крымского моста и новые взрывы в Крыму.