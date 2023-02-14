В Минобороны Великобритании рассказали об успехах «вагнеровцев» вокруг Бахмута

09:13, Сегодня
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Фото: unian.net

Российская группа Вагнера делает небольшие успехи вокруг Бахмута, сообщили в Минобороны Великобритании.

Министерство обороны Великобритании заявило, что за последние три дня силы группы «Вагнера» почти наверняка добились новых небольших успехов вокруг северной окраины города Бахмут на Донбассе, в том числе в населенном пункте Красная Гора.

Однако в этом районе продолжается организованная украинская оборона, а тактическое продвижение россиян к югу от города, вероятно, мало продвинулось, говорится в последнем отчете британской разведки.

На севере, в районе Кремина-Сватово в восточной части Луганской области Украины, российские силы предпринимают «непрерывные наступательные усилия», хотя каждая локальная атака «остается в слишком малом масштабе для достижения значительного прорыва».

«В целом, текущая оперативная картина свидетельствует о том, что российские войска получают приказы о наступлении на большинстве направлений, но они не сконцентрировали достаточную наступательную боевую мощь ни на одном из направлений, чтобы добиться решающего эффекта», — говорится в заявлении.

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