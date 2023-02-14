В Минобороны Великобритании рассказали об успехах «вагнеровцев» вокруг Бахмута

Министерство обороны Великобритании заявило, что за последние три дня силы группы «Вагнера» почти наверняка добились новых небольших успехов вокруг северной окраины города Бахмут на Донбассе, в том числе в населенном пункте Красная Гора.
Однако в этом районе продолжается организованная украинская оборона, а тактическое продвижение россиян к югу от города, вероятно, мало продвинулось, говорится в последнем отчете британской разведки.
На севере, в районе Кремина-Сватово в восточной части Луганской области Украины, российские силы предпринимают «непрерывные наступательные усилия», хотя каждая локальная атака «остается в слишком малом масштабе для достижения значительного прорыва».
«В целом, текущая оперативная картина свидетельствует о том, что российские войска получают приказы о наступлении на большинстве направлений, но они не сконцентрировали достаточную наступательную боевую мощь ни на одном из направлений, чтобы добиться решающего эффекта», — говорится в заявлении.
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