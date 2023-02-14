Молдова закрыла свое воздушное пространство: первые подробности

Молдова временно закрыла свое воздушное пространство из соображений безопасности.

«Уважаемые пассажиры, в данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов. Те, кто сегодня находится в аэропорту, на борту или собирается вылететь, сохраняйте спокойствие и следите за информационными панелями в аэропорту, а также на сайте авиакомпании и аэропорта», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании AirMoldova.

В связи с этим будут внесены изменения в сегодняшнее расписание.

Согласно последним данным, запрет продлится до 16:00.

Пассажиров просят сохранять спокойствие и следить за информационными панелями аэропорта онлайн.

Тем временем в сети появились неподтвержденные сообщения, что причиной запрета стал российский разведывательный дрон, залетевший в воздушное пространство Молдовы.

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