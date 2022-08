Монументальное зрелище: в Индии взорвали два незаконно возведенных небоскреба

Это произошло на краю трассы, соединяющей Нью-Дели (столица Индии) с наиболее густонаселенным штатом Уттар-Прадеш. Верховный суд признал незаконность возведения двух зданий, известных как Apex и Ceyane, высотой 103 метра и по 40 этажей каждое, а потому их решили снести.

Об этом сообщает CNN.

Перед этим правительство эвакуировало тысячи людей из их домов и разрешило туда вернуться не менее чем через пять часов после реализации операции. Также полиция окружила район и перекрыла все основные дороги.

Для контролируемого взрыва специалисты использовали более 3700 кг взрывчатки. Весь процесс занял всего девять секунд. По данным местных властей, ранее в Индии никогда не сносили здания таких больших размеров.

Destroyed in seconds: Noida’s Supertech #TwinTowers become the tallest structure to be demolished in India

It took ₹20 crore to demolish the ₹800 crore worth building.pic.twitter.com/9HdCDix0fl

— The Tatva (@thetatvaindia) August 28, 2022