В подконтрольном россии украинском городе взорвали «гуляйтера»

Назначенный россией глава украинского поселка Михайловка в контролируемой россией части Запорожской области был убит во вторник в результате взрыва заминированного автомобиля, сообщил представитель пророссийской администрации региона.

В своем Telegram-канале член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что глава Михайловки Иван Сушко получил тяжелые ранения в результате взрыва бомбы, подложенной под его машину, и вскоре скончался в больнице.

Население Михайловки составляет 11 000 человек.

Это последнее из серии убийств российских чиновников на оккупированных территориях Украины. В соседней Херсонской области заместитель главы города Новая Каховка был застрелен в своем доме 6 августа.

Как ранее писал Курсор, безупречные действия ВСУ и сопротивление общества заставили российских оккупантов вернуться к скромным целям. Но и их добиться они пока не могут.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!