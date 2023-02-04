«Мопеды» украинцам больше не страшны: ВСУ показали, как работают «Ловцы шахедов» против иранских дронов

Иранские дроны доставили неудобства не только людям, но и критической инфраструктуре, вследствие чего страдала энергетическая система, в результате чего были обесточены и другие объекты, обеспечивающие нормальную жизнь украинцам в городах. Украинские власти долгое время пытались нормализовать ситуацию с атаками иранских дронов, и по началу это было весьма сложно. Но сейчас ситуация категорически противоположная — российская федерация* не может пробить воздушную оборону Украины.

Начальник штаба — заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк показал, как работают «Ловцы Шахедов», которых в Украине уже шесть. США отправили в помощь украинскому народу системы, которые способны отражать удар враждебных беспилотников. Это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США

Александр Павлюк выложил видео, демонстрируя то, как работает система противодействия вражеским беспилотникам, известная как «Ловец Шахедов».

Як працюють «Ловці Шахедів»: начальник штабу — заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк показав відео pic.twitter.com/QbZFYDcQxw — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 2, 2023

Ранее «Курсор» информировал, что Генеральный штаб Украины информирует, что россия вербует на войну заключенных в тюрьмах женщин. Известны случаи о вербовке 50 женщин с оккупированных украинских территорий, который в тюрьмах отбывали наказания за самые разные преступления. Сейчас они проходят обучение в российской федерации.

Напоминаем, что россия избрала новую тактику для войны в Украине. Армия российской федерации избрала для себя четыре ключевых направления, на которые будет делать упор в будущем масштабном наступлении.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!