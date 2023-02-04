Россия вербует на войну заключенных в тюрьмах женщин — Генштаб Украины

Российская федерация вопреки всякому здравому смыслу не отступает и продолжает захватническую войну против Украины. Уже даже женщин привлекают к войне за путина.

Полномасштабная война, которая была начата российской федерацией* против мирной Украины обнажила все проблемы, существующие в россии. Оказывается, там много зэков, которых чвк «вагнер» привлекает якобы с перспективой дальнейшей амнистии, а на деле просто чистит тюрьмы от большого количества заключенных, которых необходимо обеспечивать и кормить. До россиян нескоро дойдет, почему зэков массово мобилизуют, но они поймут всю плачевность своего положения, когда часть из тех, кто получит амнистию, вернутся в российские города и продолжать бесчинствовать и совершать самого разного рода преступления.

Но ситуация принимает еще более непредсказуемый поворот, ведь теперь в армию рф призывают женщин, которые отбывают наказания в российских тюрьмах. Подробнее об этом информирует Генеральный штаб Украины в сети Facebook.

Сообщается, что для того, чтобы восполнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное, что находится на временно оккупированной территории Донецкой области. Также известно, что они направлены на территорию российской федерации для прохождения подготовки.

Ранее «Курсор» информировал, что завербованный чвк «вагнер» сбежал из фронта и хочет вернуться в тюрьму. Осужденный утверждает, что ему удалось сбежать, когда на тренировочный лагерь напали силы ВСУ. По данным журналистов, он «пытается вернуться в свою тюрьму из укрытия в россии».

Напоминаем, что в Британии планируют клеймить чвк «вагнер» террористической организацией. Министерство внутренних дел Великобритании активно работает над этим вопросом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!