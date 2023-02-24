Мощный ледяной шторм в Мичигане заморозил флаг США: видео поразило пользователей сети

Когда чудовищный ледяной шторм обрушился на верхние штаты Среднего Запада США, он заморозил американский флаг, развевающийся над домом в Мичигане. В Твиттере пользователь поделился роликом, показывающим ледяные условия и замерзший флаг США возле его дома.

«Вот посмотрите на ледяной шторм прямо сейчас у моего дома в Мичигане. Пошел снять флаг, а он вмерз в основание», — написал пользователь Twitter в подписи к своему сообщению.

Он поделился видео в четверг, и с тех пор оно собрало более 13 000 просмотров и сотни лайков и комментариев. Короткий ролик просто ошеломил интернет-пользователей.

Here’s a look at the ice storm right now at my house in Michigan. Went to go take the flag down and it’s frozen into the base… pic.twitter.com/ya4sL9mWLp — Cody (Baha) (@BahaCur_10) February 23, 2023

Между тем, по данным The Independent, сотни тысяч жителей региона остались без электричества в четверг из-за снежной бури. Школьные округа в округах Оттава, Кент и Каламазу закрылись на два дня, поскольку экстремальные погодные условия создали опасные условия во всем регионе.

«Эта сильная зимняя стужа серьезно повлияла на наши сообщества по всему штату», — заявил в четверг капитан Кевин Суини, заместитель директора штата по чрезвычайным ситуациям и внутренней безопасности полиции штата Мичиган, сообщает New York Times. Погода также привела к гибели пожарного-добровольца и повлияла на авиасообщение. По данным FlightAware, веб-сайта отслеживания рейсов, в четверг было отменено более 1100 рейсов внутри США, в США и из них.

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