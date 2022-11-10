Солнечная буря проделала дыру в магнитосфере Земли — ученые

Образовавшаяся дыра позволила энергичным частицам проникнуть глубоко в атмосферу планеты и вызвать крайне редкое розовое полярное сияние. Чрезвычайно редкие розовые полярные сияния временно заполнили небо над Норвегией после того, как трещина в магнитосфере Земли позволила солнечному ветру проникнуть глубоко в атмосферу Земли.

Розовые полярные сияния появились вскоре после того, как в магнитосфере появилась небольшая трещина — невидимое магнитное поле , окружающее Землю, которое генерируется жидким металлическим ядром планеты. По данным Spaceweather.com, ученые обнаружили брешь после того, как небольшая солнечная буря класса G-1 обрушилась на Землю 3 ноября.

Потрясающее световое шоу было замечено 3 ноября туристической группой во главе с Маркусом Вариком, гидом по северному сиянию из туристической компании Greenlander, которая базируется недалеко от Тромсё в Норвегии. Яркие полярные сияния появились около 18:00 по местному времени и длились около 2 минут.

«Это были самые сильные розовые полярные сияния, которые я видел за более чем десятилетие ведущих туров», — сказал Варик.

Полярные сияния чаще всего кажутся зелеными, потому что атомы кислорода, которых много в той части атмосферы, куда обычно достигает солнечный ветер, излучают этот оттенок, когда они возбуждаются. Однако во время недавней солнечной бури трещина в магнитосфере Земли позволила солнечному ветру проникнуть туда, где азот является наиболее распространенным газом. В результате полярные сияния испускали неоново-розовое свечение, когда сверхзаряженные частицы врезались в основном в атомы азота.

По словам Варика, трещина в магнитосфере Земли также способствовала возникновению сильного зеленого полярного сияния в течение ночи.

Дыра в магнитосфере закрылась примерно через 6 часов после того, как впервые открылась. По данным Spaceweather.com, в это время в небе над Швецией также появилась странная лента голубого света, где она неподвижно висела в небе около 30 минут.

Однако эксперты не уверены, было ли это необычное явление каким-то невиданным ранее типом полярного сияния, вызванным скомпрометированной магнитосферой, или же оно было результатом чего-то другого.

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