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Мощный взрыв прогремел в турецком Стамбуле - подробности, видео

17:46, Сегодня
Мировые новости, Происшествия
взрыв умной бомбы скриншот
Фото: скриншот из Youtube
В результате взрыва погиб как минимум один человек, также есть раненые.

В одном из многоэтажных жилых домов в западной части турецкого Стамбула произошел взрыв. Инцидент произошел в районе Шириневлер.

Об этом сообщает "Habertürk".

По предварительным данным, взрыв газа раздался на верхнем этаже здания. Органы местной власти сообщают о, по меньшей мере, одном человеке, погибшем в результате инцидента, и еще двух пострадавших.

Пожар на месте происшествия был успешно локализован. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Жителей ближайших домов эвакуируют в более безопасные места.

Как пишет издание, на место происшествия отправился губернатор Давут Гюль. По факту взрыва турецкие силовики начали расследование. Других подробностей пока не уточняют.

До этого в Турции в результате взрыва на лодке пострадал израильский бизнесмен. На прогулочной лодке находилось четверо наших граждан, но трое успели прыгнуть в воду перед тем как на судне вспыхнул огонь. А четвертый мужчина получил травму ноги.

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