В одном из многоэтажных жилых домов в западной части турецкого Стамбула произошел взрыв. Инцидент произошел в районе Шириневлер.
Об этом сообщает "Habertürk".
По предварительным данным, взрыв газа раздался на верхнем этаже здания. Органы местной власти сообщают о, по меньшей мере, одном человеке, погибшем в результате инцидента, и еще двух пострадавших.
Пожар на месте происшествия был успешно локализован. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Жителей ближайших домов эвакуируют в более безопасные места.
İstanbul'da büyük patlama..
Ölü ve yaralılar varhttps://t.co/xJWukeA48X pic.twitter.com/iW7Zo2I5L8
— Okur Gazetesi (@okurgazetesi) September 28, 2023
Как пишет издание, на место происшествия отправился губернатор Давут Гюль. По факту взрыва турецкие силовики начали расследование. Других подробностей пока не уточняют.
До этого в Турции в результате взрыва на лодке пострадал израильский бизнесмен. На прогулочной лодке находилось четверо наших граждан, но трое успели прыгнуть в воду перед тем как на судне вспыхнул огонь. А четвертый мужчина получил травму ноги.