В результате взрыва погиб как минимум один человек, также есть раненые.

В одном из многоэтажных жилых домов в западной части турецкого Стамбула произошел взрыв. Инцидент произошел в районе Шириневлер.

Об этом сообщает "Habertürk".

По предварительным данным, взрыв газа раздался на верхнем этаже здания. Органы местной власти сообщают о, по меньшей мере, одном человеке, погибшем в результате инцидента, и еще двух пострадавших.

Пожар на месте происшествия был успешно локализован. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Жителей ближайших домов эвакуируют в более безопасные места.

Как пишет издание, на место происшествия отправился губернатор Давут Гюль. По факту взрыва турецкие силовики начали расследование. Других подробностей пока не уточняют.

До этого в Турции в результате взрыва на лодке пострадал израильский бизнесмен. На прогулочной лодке находилось четверо наших граждан, но трое успели прыгнуть в воду перед тем как на судне вспыхнул огонь. А четвертый мужчина получил травму ноги.