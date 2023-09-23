Азербайджан воюет против Армении израильским оружием - СМИ

На днях Баку объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе.

Около 70% оружия, которое Азербайджан получал за последние годы из-за рубежа, имеют израильское происхождение.

Об этом информирует портал Mako со ссылкой на данные Стокгольмского международного института по изучению проблем мира.

Издание, в частности, приводит список израильских оружейных компаний, а также вооружения, поставленные ими Азербайджану:

IWI — система ракетно-залпового огня Lynx дальностью 150 км;

«Таасия цваит» — ракеты LAR-160 дальностью 45 км;

«Элбит» — самоходные артиллерийские установки ATMOS-2000, минометы калибра 120 мм, БПЛА типа «Гермес-450» и «Гермес-900» (а также модернизация танкового парка Азербайджана);

«Таасия авирит» — БПЛА Heron, планирующие боеприпасы серии Harop, баллистические ракеты LORA, ракеты ПВО «Барак», радары производства «Эльты»

РАФАЭЛ – противотанковые ракеты «Спайк».

Как сообщал Курсор, 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. Журналисты из Азербайджана распространили кадры уничтожения огневых точек, принадлежащих ВС Армении.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Также мы писали о том, что министр обороны российской федерации сергей шойгу* во вторник, 19 сентября, посетит с визитом столицу Ирана Тегеран. По данным СМИ, глава минобороны рф встретится с представителями командования Вооруженных сил исламской республики - в том числе со своим коллегой Мохаммедом Резой Аштияни. Ожидается, что стороны обсудят развитие событий в регионе и двусторонние отношения в оборонной сфере.

Кроме того, Курсор информировал о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о достижении всех целей в Нагорном Карабахе.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!