Москва обвиняет МИД Великобритании в провоцировании ядерной тревоги Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что именно министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в воскресенье побудила президента Путина привести свой ядерный арсенал в боевую готовность.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что именно министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в воскресенье побудила президента Путина привести свой ядерный арсенал в боевую готовность. Трасс предупредил, что если Путина не остановить на Украине, «мы увидим, что другие страны находятся под угрозой — страны Балтии, Польша, Молдова, и это может закончиться конфликтом».

Такие заявления абсолютно неприемлемы, заявил Песков.

«Курсор» писал о том, что Россия нанесла ракетный удар по Харьковской обладминистрации.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.