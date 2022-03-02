Моти Кахана помогает спасти 200 еврейских сирот из Украины

Моти Кахана объединился с Американским еврейским объединенным распределительным комитетом, чтобы спасти 200 еврейских сирот из Украины через Румынию.
Для Каханы, прославившегося своей работой в Сирии и Афганистане, это будет семейное дело: спасение координируется его дядей Товией Зетер в маленьком поселке у украинско-румынской границы и его матерью. 73-летняя Амалия, родившаяся и выросшая в Румынии, прилетает из Израиля, чтобы помочь с переводом.
Кахана сообщил, что на этой неделе он должен был вылететь в Румынию, где его дядя уже разбил лагерь с полевой кухней и палатками. «На месте находится команда «Джойнта» из 12 человек. Всего меня попросили привести 400 человек, 200 детей, а остальные учителя и родственники».
Еврейские беженцы из Украины, по словам Каханы, полетят в Израиль, а неевреи, вероятно, будут переселены в несколько европейских стран. Но он ясно дал понять, что не делает различий между евреями и неевреями, когда дело доходит до их спасения с полей сражений в Украине.
«Я видел, что произошло в Сирии, когда Путин устроил ковровые бомбардировки Алеппо, — сказал он, — и ничего не изменилось».
Он полон решимости сделать все возможное в гуманитарной миссии.
«Курсор» писал о том, что пережившие Холокост евреи Киева пожелали Путину смерти.
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