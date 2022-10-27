Может быть «шахидобойкой»: ВСУ получили интересное югославское оружие

Зенитная пушка М55 в строю ВСУ вполне может служить и для работы по наземным целям россиян, и для стрельбы по воздушным целям.

В открытом доступе появились фото, которые указывают на то, что Вооруженные Силы Украины получили от партнеров зенитные автоматические пушки М55 производства бывшей Югославии.

Об этом пишет Defense Express.

Количество переданных зенитных автоматов этого типа остается пока неизвестным.

Серийное производство одноствольной версии зенитной установки М55 под индексом Zastava 20/1mm M55 стартовало еще в 1951 году, производство более распространенной трехствольной версии началось в 1971 году. В открытом доступе имеются данные о ТТХ зенитных пушек M55: фактический темп стрельбы – до 700 выстрелов в минуту, эффективная дальность стрельбы – до 5,5 км, эффективная высота поражения целей – до 4 км, емкость магазина – 60 выстрелов калибра 20 мм.

Для сравнения: советская ЗУ-23-2 имеет лучшую скорострельность – до 2000 выстрелов в минуту, но худшую дальнобойность – дальность стрельбы до 2,5 км, высота поражения целей до 2 км.

Как пишет военный портал, зенитная пушка М55 в строю ВСУ вполне может служить и для работы по наземным целям россиян, и для стрельбы по воздушным целям, например, по дронам-камикадзе иранского производства, или крылатым ракетам россиян.

Вопреки своему почтенному возрасту, зенитная пушка М55 до сих пор используется во время войн. Последний случай – война за Карабах в 2020 году, когда армянская армия пыталась применять свои МТ-ЛБ с трехствольной версией М55. Такие бронемашины стали трофеями вооруженных сил Азербайджана и стоят на вооружении частей, защищающих Нахичеванский анклав.

Ранее Курсор писал, что россию поймали на очередной лжи об иранских дронах.