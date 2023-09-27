Правоохранительным органом пришлось потратить 200 часов для того, чтобы расследовать скандальную мистификацию.

В Австралии мужчина решил инсценировать собственное похищение, чтобы провести ночь с проституткой.

Об этом сообщает Lad Bible.

Пол Иера из Нового Южного Уэльса едва не оказался в тюрьме из-за выдуманной истории, что его якобы похитили. Эта версия ему была нужна, чтобы его девушка не узнала об измене.

Он в канун Нового года отправил сообщение своей любимой после того, как сказал ей, что проведет встречу со своим "финансовым коллегой". В сообщении он написал, что его схватили "мужчины с Ближнего Востока" и держат в заложниках, требуя более 7000 долларов.

"[Имя партнерши Иеры] это "[имя]", спасибо, что прислали ко мне Пола, теперь расплата — черт возьми. Мы оставим его с собой до утра, когда он отдаст нам свой велосипед, никто его не тронет, даю слово", – было сказано в сообщении.

Однако затея 36-летнего мужчины обернулась неприятными последствиями, ибо его избранница сообщила об этом в полицию. Правоохранители сразу отреагировали на инцидент и осуществили "остановку транспортных средств повышенного риска".

Уже на следующей день Пола обнаружили в его же фургоне. Сперва он сказал, что был похищен, но в эту историю верилось с трудом. Спустя некоторое время чиновники передали записи с камер видеонаблюдения Иеры, где было зафиксировано, что он веселится на вечеринке с проституткой.

Правоохранительные органы потратили 200 часов на расследование фейкового похищения. За это Иера был приговорен к 350 часам общественных работ и серьезному штрафу – более 16 тысяч австралийских долларов (10 200 долларов США).

Кроме этого, его приговорили к наказанию в виде 18-месячного исправительного ордера по другим обвинениям. Это было связано с тем, что он хранил несанкционированное огнестрельное оружие, запрещенное оружие без разрешения и боеприпасы без лицензии. За это его дополнительно оштрафовали на 550 австралийских долларов (350 долларов США).

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