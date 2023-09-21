Женщина перестала общаться с мужем и детьми из-за необычной одержимости

30-летний счастливый брак внезапно начал портиться.

Житель США возмущен своей женой, которая стала одержимой кроссвордами.

Об этом сообщает New York Post.

По его словам, они состоят в счастливом браке уже 30 лет, но все начало портиться, пока женщина не вышла на пенсию и не увлеклась кроссвордами.

"Она делает это весь день, смотрим ли мы телевизор, разговариваем или едим. Когда мы выходим куда-то, она берет с собой кроссворды или разгадывает их на своем телефоне. Когда наши дети приходят в гости, она игнорирует их и разгадывает кроссворды. Во время последних праздничных торжеств она сидела, глядя на кроссворды на телефоне, вместо того, чтобы участвовать в семейном общении. Если бы она была моим ребенком, я отобрал бы у нее телефон, но она взрослая и моя жена, поэтому я не могу этого сделать. До выхода на пенсию она разгадывала кроссворды дважды или трижды в неделю, и нам было весело разгадывать их вместе. Сейчас меня полностью игнорируют. Я говорил с ней о своих чувствах. Не помогло", – поделился он.

Американец попросил рекомендаций у американской обозревательницы Эбигейл Ван Бюрен, ведущей колонку "Дорога Эбби". Она ему посоветовала поговорить с любимой и сказать ей, что она поступает несправедливо.

"Предложите вам двум проконсультироваться у лицензированного терапевта по вопросам брака и семьи. Если она откажется, запланируйте несколько сеансов. Судя по тому, что вы описали, ваш брак в беде и ваша жена разгадывает кроссворды, чтобы уйти от реального мира", – добавила она.

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