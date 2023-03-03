Мужчина из Перу носил 800-летнюю мумию в сумке для доставки

Доставщика арестовали в Перу после того, как его поймали с перуанской мумией возрастом до 800 лет в сумке-холодильнике для доставки еды. Мужчина назвал труп древнего мужчины своей «духовной девушкой». Он даже дал мумии имя — «Хуанита», сообщает New York Post.

В воскресенье министерство культуры Перу опубликовало фотографии, на которых изображена доиспанская мумия, возраст которой оценивается от 600 до 800 лет.

Старший агент Марко Антонио Ортега, представитель Национальной полиции региона Пуно, сказал CNN: «У 26-летнего мужчины была сумка для доставки с надписью «Педидос Я». Внутри нашли мумию». «Педидос Я» — латиноамериканское приложение для доставки еды.

Мужчина, идентифицированный как 26-летний Хулио Сезар Бермехо, рассказал в интервью местному новостному агентству Noticias Sin Filtro Puno TV, что делил свою комнату с многовековым скелетом, которого он прозвал «Хуанита». Оп ошибочно предположил, что это женщина.

Он сказал: «Она спит в моей спальне, со мной. Я забочусь о ней. Она как бы моя духовная подруга».

Он поделился, что мумия была подарена ему отцом и уже 30 лет является частью семьи. Подробностей о том, где он получил артефакт, он не сообщил.

Мужчина, 26-летний Хулио Сесар Бермеджо, останется под стражей, пока следователи расследуют дело, сообщил AFP во вторник правительственный чиновник.

«Это не Хуанита, это Хуан», — подтвердил специалист министерства, добавив, что мумия принадлежала мужчине не моложе 45 лет.

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