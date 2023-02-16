Чем на самом деле является мумия «русалки» – исследование

18:50, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Предполагалось, что мистическое существо выловили в период между 1736 и 1741 годами.

Ученые из Японии исследовали якобы 300-летнюю мумию «русалки», которой на протяжении веков поклонялись для исцеления.

Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

Длительное время в префектуре Окаяма храм хранил 30-сантиметровую мумию «русалки». Многие люди полагают, что эта мумия имеет целебные свойства и мистическое происхождение. Ее хранили в специальном футляре с запиской, в которой было сказано, что в период между 1736 и 1741 годами некий местный рыбак словил эту «русалку».

Ученые обнаружили этот интересный объект в 2022 году. Верхняя часть «русалки» напоминала останки обезьяны, а нижняя часть, покрытый чешуей хвост, – останки рыбы. Также эта мумия имела большие пустые глазницы, уши нос, две руки и голову, покрытую волосами.

Однако новое исследование и современное оборудование показали, что это всего лишь искусственно созданный объект, состоящий из бумаги, ткани, ваты и других компонентов. Любопытно, что не обошлось без биологических элементов.

Так, нижняя часть мумии содержит кости из хвоста и плавника одной из местных рыб, а челюсть «русалки» принадлежит другой хищной рыбе. Другие кости обнаружены не были. Голова мумии создана из ваты, гипса и других материалов. То есть, она не принадлежит живому существу. Некоторые элементы ее тела выполнили из бумаги, ткани, и их покрывает кожа рыбы фугу и шерсть неизвестного животного.

По словам ученых, на самом деле мумии не 300 лет, а около 140. Ее создал в конце 80-х годов 19 века неизвестный человек. Специалисты пробовали провести ДНК-анализ, но безуспешно. Любопытно, что даже после этого открытия настоятель храма, где хранили мумию, сказал, что артефакт останется ценным достоянием этого места.

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