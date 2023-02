Чем на самом деле является мумия «русалки» – исследование

Ученые из Японии исследовали якобы 300-летнюю мумию «русалки», которой на протяжении веков поклонялись для исцеления.

Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

Длительное время в префектуре Окаяма храм хранил 30-сантиметровую мумию «русалки». Многие люди полагают, что эта мумия имеет целебные свойства и мистическое происхождение. Ее хранили в специальном футляре с запиской, в которой было сказано, что в период между 1736 и 1741 годами некий местный рыбак словил эту «русалку».

Ученые обнаружили этот интересный объект в 2022 году. Верхняя часть «русалки» напоминала останки обезьяны, а нижняя часть, покрытый чешуей хвост, – останки рыбы. Также эта мумия имела большие пустые глазницы, уши нос, две руки и голову, покрытую волосами.

Однако новое исследование и современное оборудование показали, что это всего лишь искусственно созданный объект, состоящий из бумаги, ткани, ваты и других компонентов. Любопытно, что не обошлось без биологических элементов.

