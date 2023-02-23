Мужчина перед суицидом занялся грабежом, чтобы устроить себе шикарные похороны

Огромный опыт в совершении преступлений не спас преступника от фатальной ошибки.

В Великобритании полиция задержала мужчину, который хотел совершить самоубийство, но перед этим занялся грабежом с целью «заработать» денег себе на шикарные похороны.

Об этом сообщает Daily Мail.

Преступления совершил 37-летний Адам Гилберт, имеющий 21 судимость. Огромный опыт в совершении преступлений не помог ему украсть деньги во время вооруженных налетов.

В частности, он совершил попытку ограбления почтового отделения и филиала Halifax, но обе попытки оказались тщетными. Во время последней попытки он снял капюшон, что стало фатальной ошибкой, потому что благодаря этому его идентифицировала, а после задержала полиция.

На суде британец признал себя виновным в двух попытках ограбления и двух преступлениях, связанных с хранением огнестрельного оружия. В суде его адвокат сказал, что эти ограбления – часть «дисфункциональной» попытки оплатить его роскошное погребение, потому что Гилберт намеревался совершить суицид.

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