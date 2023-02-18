Мужчина спал в контактных линзах, и плотоядный паразит съел его глаз

Мужчина потерял зрение на один глаз из-за редкого плотоядного паразита, развившегося после того, как он спал в контактных линзах. Двадцатиоднолетний Майк Крамхольц из Флориды, США, решил вздремнуть после напряженного дня. За семь лет ношения контактных линз Крумхольцу не привыкать к глазной инфекции или «конъюнктивиту», если он забывал их снять. Но на этот раз все приняло серьезный оборот, и у Крумхольца был диагностирован акантамёбный кератит правого глаза.

Он создал страницу GoFundMe, чтобы рассказать о своей болезни и собрать деньги на свое лечение.

Он собрал более 1000 долларов из своей цели в 10 000 долларов.

На странице, созданной 7 февраля, Крумхольц описал, что с ним произошло. По его словам, инцидент случился в прошлом месяце.

«Я проснулся и почувствовал, что это сильная аллергия или, может быть, даже конъюнктивит. После посещения пяти разных офтальмологов и двух специалистов по роговице у меня был диагностирован очень редкий паразит в моем глазу, называемый акантамебным кератитом», — сказал 21-летний мужчина.

«До сих пор у меня была одна операция, называемая перемещением конъюнктивального лоскута ФДТ», — сказал Крумхольц, добавив, что это чрезвычайно болезненно, и у него «абсолютно нет зрения» на один глаз.

«Я не только не могу работать, я не могу выходить на улицу, я просто пытаюсь пережить это трудное время», — написал Крумхольц на GoFundMe.

Наконец, он обратился к другим людям, которые носят контактные линзы, с призывом не спать в них и не принимать душ в них.

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