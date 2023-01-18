Израильтяне выиграли в лотерею 6 млн шекелей: куда они потратят деньги

Трое израильтян недавно выиграли второй приз в лотерее и стали миллионерами, заработав в общей сложности 6,25 миллиона шекелей. Двое из них выиграли по 2,5 миллиона шекелей каждый в ходе двойной лотереи, а один выиграл 1,25 миллиона шекелей в обычном порядке.

Об этом сообщает mako.

Через два дня после розыгрыша двое победителей двойного лото прибыли с разницей в несколько минут, чтобы получить приз. Первый победитель, мужчина лет 30 из низин, сказал:

«Я редко участвую в лотерее. Неделю назад я случайно проходил мимо лотерейного киоска, и что-то во мне, что я не могу точно объяснить, что это такое, побудил меня попытать счастья и отправить форму. Особых ожиданий у меня не было, конечно, я не думал о призе такого масштаба На следующий день после розыгрыша я вошел в приложение лотереи, чтобы отсканировать форму. После сканирования я получил сообщение о том, что выиграл приз. От волнения и энтузиазма по поводу выигрыша я вычел несколько нулей и был уверен, что выиграл сумму в 2500 шекелей. По какой-то причине я подумал, что последние три цифры, которые были нулями, представляют собой пенни. Все нули меня на мгновение смутили. Через минуту, чтобы быть уверенным, я снова просмотрел форму, а затем я впервые понял, что выиграл 2 500 000 шекелей»

Взволнованный победитель поделился, что первое, что он сделал, когда узнал, что выиграл, — это послушал песню «Million Dollar» Ноа Кирел.

«Звучит смешно, но я просто послушал песню вслух, потанцевал сам с собой и позвонил жене, чтобы сказать ей: «Любимая, забудь все свои заботы! Шесть чисел в двойной лотерее, и мне действительно пришлось поклясться ей, что это было на самом деле, а не шутка».

На вопрос, что он собирается делать с выигрышем, он ответил:

«Год назад мы поженились и живем на съемной квартире. Теперь мы можем приобрести недвижимость для себя. Мы скромные люди, и наша радость сейчас в том, что мы теперь мы можем продолжать нашу жизнь с меньшим беспокойством».

Второй двойной победитель тоже никогда не отправлял лотерейную форму. Он впервые купил билет и у него было «сильное чувство» грядущего успеха.

«Я вместе с партнером смотрела трансляцию лотереи по телевизору. Я очень хорошо запомнила числа, которые я отметила на бланке, и когда числа начали выпадать, я с полной уверенностью сказала партнеру: «Мы выиграли! — сказал он взволнованно. Сначала я снова и снова вручную проверяла форму, чтобы убедиться, что не ошиблась. Потом мой партнер отсканировал форму в приложении — и тогда мы вместе впервые узнали сумму выигрыша. Не поверите, что мы видели на экране, мы оба начали кричать, прыгать и шуметь по всему дому».

На вопрос, что он будет делать с выигрышными деньгами, победитель ответил, что они помогут оптимизировать бизнес и принесут душевное спокойствие с финансовой точки зрения.

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