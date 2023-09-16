Мужчине аплодировали в самолете, когда благодаря ему высадили пассажира - подробности инцидента

Мужчина пожаловался на поведение пассажира стюардессе.

Пассажир самолета стал свидетелем некорректного поведения другого пассажира по отношению к двум женщинам, которые путешествовали с ними одним самолетом без сопровождения. Мужчина пожаловался на грубияна, после чего его выгнали из самолета, за что оставшиеся пассажиры ему аплодировали.

Об этом пишет Mirror.

Уточняется, что мужчина заметил, как другой попутчик фотографировал "красивую молодую женщину", которая шла по проходу к своему месту. Сначала он не предал этому особого значения, решив, что они пара, но когда они не узнали друг друга, у мужчины возникли подозрения. Затем он увидел, как этот же парень сфотографировал другую женщину, которая тоже путешествовала одна, и решил принять меры, предупредив стюардессу о странном поведении мужчины.

"Я написал записку стюардессам, чтобы они знали о ситуации, и протянул ее бортпроводнице. Она прочитала мой неразборчивый почерк, после чего поблагодарила и ушла. Через 15 минут подошла женщина и тихо спросила, не я ли написал записку. Я ответил "да", и она сказала парню пойти с ней и взять свой багаж", - рассказал пассажир самолета.

Дальнейшую судьбу этого "фотографа" никто не знает, но на борту его больше не видели. Пассажиры остались мужчине благодарны за "активность" и правильные поступки.

Ранее "Курсор" писал о том, что пару заметили за пикантным занятием в самолете — видео с реакцией пассажиров стало вирусным в сети.